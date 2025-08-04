Росія вгатила по Одещині: почалися масштабні пожежі, палав радіоринок – відео, фото

У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого почалися масштабні пожежі. Держслужба з надзвичайних ситуацій показала фото і відео наслідків.

Вогонь приборкували рятувальники спільно із добровольцями.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де були електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

В Одеському районі пошкоджено приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на подвірʼї.

Минулося без жертв і постраждалих.