Росія вгатила по Одещині: почалися масштабні пожежі, палав радіоринок – відео, фото
У ніч проти 4 серпня росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками, внаслідок чого почалися масштабні пожежі. Держслужба з надзвичайних ситуацій показала фото і відео наслідків.
Вогонь приборкували рятувальники спільно із добровольцями.
Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку – вогонь знищив десятки торговельних павільйонів, де були електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.
В Одеському районі пошкоджено приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на подвірʼї.
Минулося без жертв і постраждалих.
- Одеса й область регулярно потерпають від російських атак. 24 червня під ударом був історичний центр Одеси.
- Більше про те, як російські обстріли руйнують архітектуру Одеси, – у розборі LIGA.net.
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