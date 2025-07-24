Як виглядає історичний центр Одеси після масованих ударів Росії – фоторепортаж LIGA.net

У ніч проти 24 липня Росія атакувала Одесу понад 30 дронами, внаслідок чого постраждав історичний центр – зокрема, ринок "Привоз", Приморський бульвар, готелі та житлові будинки. LIGA.net побувала на місцях російської атаки, яка сталася після третього етапу переговорів у Стамбулі.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що Приморський бульвар – це візитівка міста, яка входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дрон вдарив прямо посеред бульвару, в історичних будівлях вибиті вікна, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.

Готель ''Лондонський'' (Фото: Ліза Жарких / LIGA.net)

На Привозі згоріли два торгових павільйони, зокрема відомий Фруктовий пасаж. Також поруч зруйнований житловий будинок з п'ятого до восьмого поверху, постраждали чотири людини та кішка.

Зруйнований будинок (Фото: Ліза Жарких / LIGA.net)

Від вибухової хвилі постраждали два навчальні заклади, а також Палац дитячої та юнацької творчості, повідомив міський голова Геннадій Труханов.

З початку повномасштабного вторгнення в Одесі пошкоджено понад 175 об’єктів культурної спадщини, 20 з яких значно зруйновані, розповів LIGA.net керівник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини в Одесі Федір Стоянов. Більше подробиць про нічну атаку на Одесу – можете дізнатися з тексту "Привоз, Бристоль, Будинок вчених. Як російські обстріли руйнують архітектуру Одеси".