Росія скинула КАБи на центр Харкова: влучила у підприємство і біля багатоповерхівки

Росія скинула КАБи на центр Харкова: влучила у підприємство і біля багатоповерхівкидоповнено
Росія атакувала Харків двома керованими авіаційними бомбами. Влучила у підприємство та поруч із житловим будинком у центральному Шевченківському районі міста, є постраждалі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Атака сталася близько 11:00.
За даними Терехова, одна КАБ влучила у цивільне підприємство, де сталася пожежа.
Друга авіабомба впала поряд з багатоповерховим будинком. На місці сталося займання близько 15 автомобілів.
За словами мера, відомо щонайменше про трьох постраждалих.
Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, одна з них – 27-річна жінка.
ДОПОВНЕНО О 12:05. Як повідомив Синєгубов, кількість постраждалих зросла до 16. Серед них – 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
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