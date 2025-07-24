Росія скинула КАБи на центр Харкова: влучила у підприємство і біля багатоповерхівки

Удар припав на щільну житлову забудову, є щонайменше 16 постраждалих

Ілюстративне фото: соцмережі

Росія атакувала Харків двома керованими авіаційними бомбами. Влучила у підприємство та поруч із житловим будинком у центральному Шевченківському районі міста, є постраждалі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Атака сталася близько 11:00.

За даними Терехова, одна КАБ влучила у цивільне підприємство, де сталася пожежа.

Друга авіабомба впала поряд з багатоповерховим будинком. На місці сталося займання близько 15 автомобілів.

За словами мера, відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Як уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, одна з них – 27-річна жінка.

ДОПОВНЕНО О 12:05. Як повідомив Синєгубов, кількість постраждалих зросла до 16. Серед них – 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.