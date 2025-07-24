У Харківській області російська авіабомба вбила родину переселенців – фото
Ціла родина загинула в результаті російського авіаудару по Ізюмському району Харківської області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
23 липня близько 23:30 Збройні сили Росії вдарили по селу Підлиман Борівської територіальної громади. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-250 з УМПК.
Через атаку пошкоджено домоволодіння, спалахнули пожежі.
Під завалами зруйнованого будинку виявили тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.
У прокуратурі уточнили, що вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району.
- Росія щодня обстрілює Харківську область з різного типу озброєння. 14 липня росіяни завдали дронового удару по Лозівському району, вбивши одну людину.
- А 15 липня окупанти масовано атакували Харків дронами.
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