У Харківській області російська авіабомба вбила родину переселенців – фото

Жертвами російського удару по Ізюмському району стали три людини

Наслідки удару (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Ціла родина загинула в результаті російського авіаудару по Ізюмському району Харківської області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

23 липня близько 23:30 Збройні сили Росії вдарили по селу Підлиман Борівської територіальної громади. За попередніми даними, окупанти застосували ФАБ-250 з УМПК.

Через атаку пошкоджено домоволодіння, спалахнули пожежі.

Під завалами зруйнованого будинку виявили тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син.

У прокуратурі уточнили, що вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росія щодня обстрілює Харківську область з різного типу озброєння. 14 липня росіяни завдали дронового удару по Лозівському району, вбивши одну людину.

А 15 липня окупанти масовано атакували Харків дронами.