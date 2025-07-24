В Харьковской области российская авиабомба убила семью переселенцев – фото

Жертвами российского удара по Изюмскому району стали три человека

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Целая семья погибла в результате российского авиаудара по Изюмскому району Харьковской области. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

23 июля около 23:30 Вооруженные силы России ударили по селу Подлиман Боровской территориальной общины. По предварительным данным, оккупанты применили ФАБ-250 с УМПК.

Из-за атаки повреждены домовладения, вспыхнули пожары.

Под завалами разрушенного дома обнаружили тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

В прокуратуре уточнили, что они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россия ежедневно обстреливает Харьковскую область из различного типа вооружения. 14 июля россияне нанесли дроновый удар по Лозовскому району, убив одного человека.

А 15 июля оккупанты массированно атаковали Харьков дронами.