Россия ударила БпЛА по Златополю в Харьковской области: есть погибшая и 10 раненых – фото
Днем в понедельник, 14 июля, россияне нанесли дроновый удар по Лозовскому району Харьковской области, есть погибшая и ранены. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Ориентировочно в 12:00 два российских БпЛА, предварительно типа "Герань-2", ударили по городу Златополь.
Из-за атаки погибла 57-летняя женщина. Еще 10 человек, среди которых 13-летняя девочка получили ранения и травмы.
Повреждены котельная, дома, хозяйственные помещения, административное здание и автомобили.
- Россияне каждый день наносят удары по Харьковской области. 7 июля в Купянском районе оккупанты ударили дроном по эвакуационному автомобилю.
- 13 июля сообщалось, что четверо полицейских получили ранения в результате удара российского FPV-дрона по служебному автомобилю в Купянске.
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