Россия ударила БпЛА по Златополю в Харьковской области: есть погибшая и 10 раненых – фото

Среди раненых в результате дронового удара России по городу 13-летний ребенок

Последствия удара (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Днем в понедельник, 14 июля, россияне нанесли дроновый удар по Лозовскому району Харьковской области, есть погибшая и ранены. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ориентировочно в 12:00 два российских БпЛА, предварительно типа "Герань-2", ударили по городу Златополь.

Из-за атаки погибла 57-летняя женщина. Еще 10 человек, среди которых 13-летняя девочка получили ранения и травмы.

Повреждены котельная, дома, хозяйственные помещения, административное здание и автомобили.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура