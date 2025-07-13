В Харьковской области четверо полицейских пострадали от российского FPV-дрона – фото

Последствия атаки FPV-дрона в Купянске (Фото: Национальная полиция)

Четверо правоохранителей получили ранения в результате удара российского дрона FPV по полицейской машине в Купянске. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Россия атаковала служебный автомобиль в районе одной из переправ города вечером 13 июля. В результате взрыва автомобиль перевернулся.

Травмы получили участковый полицейский, патрульный и двое полицейских полка полиции особого назначения. Они были госпитализированы.

По факту военного преступления возбуждено уголовное дело.