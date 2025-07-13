В Харьковской области четверо полицейских пострадали от российского FPV-дрона – фото
Четверо правоохранителей получили ранения в результате удара российского дрона FPV по полицейской машине в Купянске. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Россия атаковала служебный автомобиль в районе одной из переправ города вечером 13 июля. В результате взрыва автомобиль перевернулся.
Травмы получили участковый полицейский, патрульный и двое полицейских полка полиции особого назначения. Они были госпитализированы.
По факту военного преступления возбуждено уголовное дело.
- 13 июля житель села Михайлівка-Рубежівка Киевской области взорвал гранату в присутствии полицейского нарядав результате чего пятеро полицейских получили ранения.
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