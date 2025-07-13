На Харківщині четверо поліціянтів постраждали через атаку російського FPV-дрона – фото

Наслідки атаки FPV-дрона у Куп'янську (Фото: Національна поліція)

Четверо правоохоронців отримали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по поліційному автомобілю у Куп'янську. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Росія атакувала службову машину в районі однієї з переправ міста увечері 13 липня. Внаслідок вибуху автомобіль перевернувся.

Поранення отримали дільничний офіцер поліції, патрульний та двоє поліціянтів полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували.

За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження.