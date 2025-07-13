На Київщині чоловік кинув гранату в наряд поліції, п'ятеро постраждалих – фото

Правоохоронці відкрили вогонь по нападнику, він загинув

Місце нападу на поліцейських (Фото: Нацполіція)

Мешканець села Михайлівка-Рубежівка в Київській області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ятеро поліціянтів. Про це повідомляє Національна поліція.

Інцидент стався пізно ввечері 12 липня.

О 22:33 до поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка її 41-річний батько погрожує родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події прибули правоохоронці Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці. Коли вони зайшли до будинку, чоловік кинув у бік поліціянтів гранату, яка вибухнула.

У відповідь працівники поліції відкрили вогонь, нападник загинув на місці.

Внаслідок вибуху п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні.

Під час обшуку у домоволодінні знайдено та вилучено чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу.