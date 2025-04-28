На Миколаївщині чоловік кинув гранату у правоохоронців: є загиблий та поранені

Загиблому сержанту був 21 рік, нещодавно він став батьком

Фото: Нацполіція

У Миколаївській області чоловік кинув гранату у бік поліціянтів, які прибули на виклик про сімейну сварку. Один правоохоронець загинув, троє постраждало, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

"Миколаївщина. Сьогодні вдень наряд поліції прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Четверо поліцейських постраждали", – написав він.

Під час надання медичної допомоги через отримані травми загинув 21-річний сержант Максим Рижко, який служив у секторі реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління. Нещодавно правоохоронець став батьком, у нього залишилась донька.

Ще троє поліціянтів ушпиталено.

Фото: Facebook Івана Вигівського

Озброєний нападник був одразу ж затриманий, зауважив Вигівський.

Нацполіція Миколаївщини повідомила, що наразі на місці інциденту проводяться першочергові слідчі дії.

Поліціянти внесли відомості про подію за статтями про посягання на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Затриманому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція