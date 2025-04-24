У Подільському районі Києва сталася стрілянина: поліція встановила причетних – фото

Стрілянина у Подільському районі столиці відбулася близько 10:00

Фото: Поліція Києва

У Києві уранці 24 квітня сталася стрілянина, правоохоронці встановили причетних. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Як зазначили поліціянти, інформація про стрілянину у Подільському районі столиці надійшла близько 10:00.

За попередньою інформацією, на паркінгу стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них зробив постріл. На місце події швидко виїхала слідчо-оперативна група та патрульні.

Усі учасники інциденту встановлені, на місці працюють правоохоронці, наразі вирішується питання правової кваліфікації.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

20 березня 2025 року у Києві чоловік влаштував стрілянину в офісі й вкоротив собі віку, зістрибнувши у Дніпро.

22 березня у центрі Харкова чоловік відкрив стрілянину з авто.

22 квітня у Києві виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці почали розслідування за статтею про замах на умисне вбивство.