У Подільському районі Києва сталася стрілянина: поліція встановила причетних – фото
У Києві уранці 24 квітня сталася стрілянина, правоохоронці встановили причетних. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
Як зазначили поліціянти, інформація про стрілянину у Подільському районі столиці надійшла близько 10:00.
За попередньою інформацією, на паркінгу стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один із них зробив постріл. На місце події швидко виїхала слідчо-оперативна група та патрульні.
Усі учасники інциденту встановлені, на місці працюють правоохоронці, наразі вирішується питання правової кваліфікації.
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