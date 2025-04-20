За тиждень знайшли мертвими двох курсантів прикордонної академії з Хмельницького

Інциденти відбулися 17 та 19 квітня. Загиблим було 20 і 19 років

Фото: Національна академія ДПСУ

17 та 19 квітня у Хмельницькій області з ознаками вогнепальних поранень знайшли тіла двох курсантів Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі Суспільне.

За попередніми даними, близько 18:20 19-річний курсант вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї. Він ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону.

На місці працювала слідчо-оперативна група разом з криміналістами. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею про самогубство.

Раніше, 17 квітня, у Хмельницькому знайшли ще одне тіло курсанта. Шевченко повідомляла, що він так само вистрілив собі у голову. У Державній прикордонній службі 20-річного чоловіка характеризували як "позитивного".

18 березня 2025 року у торгівельному центрі Білої Церкви сталася стрілянина: група людей увірвалися до спортклубу, вистрілили кілька разів і втекли з місця події.

20 березня у Києві чоловік стріляв у працівницю одного з офісів, після чого втік і вчинив самогубство, зістрибнувши з мосту у Дніпро.