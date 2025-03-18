У торгівельному центрі Білої Церкви сталася стрілянина: поранено людину

Попередньо, група людей увірвалася до спортклубу, вистрілила кілька разів і втекла з місця події

Фото: Поліція Київської області

У торгівельному центрі Білої Церкви 18 березня сталася стрілянина, правоохоронці розшукують причетних. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.

Зазначається, що об 11:04 поліціянти отримали повідомлення, що група людей увірвалася до спортклубу, вистрілила кілька разів і втекла з місця події. Відомо, що один відвідувач отримав поранення і був госпіталізований.

Поліція вже зареєструвала інцидент, і наразі визначають, яку правову кваліфікацію застосувати. Зараз правоохоронці шукають нападників і опитують свідків.

Фото: Поліція Київської області

23 листопада 2024 року у київському готелі Sky Loft на Печерську сталася стрілянина, унаслідок чого померла людина, ще двоє — дістали поранення.

24 листопада стало відомо, що чоловіка, який влаштував стрілянину і смертельно поранив людину в київському готелі, затримали правоохоронці. Ще три учасники стрілянини отримали підозри.