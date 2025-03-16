Підозрюваного у вбивстві Ганула взяли під варту без права на заставу
Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.
Судове засідання відбувалося у закритому режимі, на нього Шалаєв прийшов у касці. За даними Суспільного, про це просила прокуратура, їхнє клопотання підтримав захист та сам підозрюваний.
Раніше у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади мені Лицарів Зимового Походу заявили, що Шалаєв був переведений до них у липні 2024 року. До району виконання бойових завдань не залучався, після переведення практично весь час був на лікуванні. Вважався у СЗЧ з 22 лютого 2025 року.
Раніше чоловіку вручили підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю.
- Вдень 14 березня в Одесі сталася стрілянина. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив, що було вбито активіста Дем’яна Ганула.
- Згодом поліція опублікувала фото підозрюваного. Його було затримано протягом п'яти годин після замаху на активіста, повідомив Нєбитов.
- Глава Нацполіції повідомляв, що підозрюваний у вбивстві Ганула був у розшуку за СЗЧ з лютого.
- Заступник голова Нацполіції України Андрій Нєбитов заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства Ганула: замовне вбивство через професійну та громадську діяльність, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід.