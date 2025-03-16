Підозрюваного у вбивстві Ганула взяли під варту без права на заставу

Судове засідання відбувалося у закритому режимі, на нього Сергій Шалаєв прийшов у касці

Сергій Шалаєв (Фото: Суспільне Одеса)

Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

Судове засідання відбувалося у закритому режимі, на нього Шалаєв прийшов у касці. За даними Суспільного, про це просила прокуратура, їхнє клопотання підтримав захист та сам підозрюваний.

Раніше у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади мені Лицарів Зимового Походу заявили, що Шалаєв був переведений до них у липні 2024 року. До району виконання бойових завдань не залучався, після переведення практично весь час був на лікуванні. Вважався у СЗЧ з 22 лютого 2025 року.

Раніше чоловіку вручили підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю.