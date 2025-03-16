Затриманому за вбивство Ганула вручили підозру – Суспільне Одеса

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчинене на замовлення, та незаконному поводженні зі зброєю

Дем'ян Ганул (Фото: ЕРА/Instagram)

Затриманому за вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула чоловікові вручили підозру. Про це в коментарі Суспільне Одеса повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.

За його словами, про підозру повідомили 15 березня. Чоловік фігурує у справі за умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави, додав Плешко.

Напередодні заступник голова Нацполіції України Андрій Нєбитов заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства Ганула: замовне вбивство через професійну та громадську діяльність, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід.