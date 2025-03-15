Поліція розглядає російський слід у вбивстві активіста Ганула в Одесі

Андрій Нєбитов (Фото: сторінка Facebook правоохоронця)

Правоохоронці розглядають кілька версій вбивства відомого одеського активіста Дем’яна Ганула. Не виключають і російський слід, повідомив у ефірі телемарафону заступник голова Нацполіції України Андрій Нєбитов.

До Одеси було спрямовано посилену слідчо-оперативну групу. Розглядаються три основні версії: замовне вбивство через професійну та громадську діяльність, вбивство у зв'язку з особистою неприязню та російський слід.

"Ми розглядаємо і російський слід, тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією", – підкреслив Нєбитов.

Він також прокоментував реакцію перехожих, на чиїх очах затриманий підозрюваний зробив постріл у голову вже пораненого Ганула. За словами заступника голови Нацполіції, заціпеніння – це звичайний психологічний момент.

Нєбитов зазначив, що не радить у подібних випадках затримувати озброєну людину без відповідних навичок, адже це небезпечно для життя.

"Краще запам'ятати все, що відбувається. Своєчасно повідомити правоохоронні органи, запам'ятати всі прикмети та обставини вчинення кримінального правопорушення. Це дуже допоможе слідству", – підкреслив він.