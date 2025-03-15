Полиция рассматривает российский след в убийстве активиста Ганула в Одессе

Андрей Небитов (Фото: страница Facebook правоохранителя)

Правоохранители рассматривают несколько версий убийства известного одесского активиста Демьяна Ганула. Не исключают и российский след, сообщил в эфире телемарафона заместитель председателя Нацполиции Украины Андрей Небитов.

В Одессу была направлена усиленная следственно-оперативная группа. Рассматриваются три основные версии: заказное убийство из-за профессиональной и общественной деятельности, убийство в связи с личной неприязнью и российский след.

"Мы рассматриваем и российский след, потому что знаем, что этот человек был очень известен своей проукраинской позицией", – подчеркнул Небитов.

Он также прокомментировал реакцию прохожих, на чьих глазах задержанный подозреваемый произвел выстрел в голову уже раненого Ганула. По словам заместителя главы Нацполиции, оцепенение – это обычный психологический момент.

Небитов отметил, что не советует в подобных случаях задерживать вооруженного человека без соответствующих навыков, ведь это опасно для жизни.

"Лучше запомнить все происходящее. Своевременно сообщить правоохранительным органам, запомнить все приметы и обстоятельства совершения уголовного правонарушения. Это очень поможет следствию", – подчеркнул он.