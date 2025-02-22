Нацполіція: В Одесі затримали чоловіка, який розпилив газ і стріляв у військового ТЦК

Затриманий (Фото: Національна поліція)

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили Національна поліція та Одеський обласний ТЦК та СП.

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За даними правоохоронців, у суботу, 22 лютого, на Італійському бульварі 28-річний мешканець Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК під час перевірки документів.

В якийсь момент чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік.

Військового ушпиталили. Правопорушника затримали поліціянти, його передано слідчим Служби безпеки України.

У ТЦК зазначили, що СБУ порушила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України. Матеріали скеровано до суду для обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція