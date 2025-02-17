"Мені дико". Лісовий відреагував на шкільну сценку з побиттям військового ТЦК

Оксен Лісовий (Фото: Міністерство освіти і науки)

У київській школі, де учні розіграли сценку з нібито побиттям військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, доручено провести внутрішнє розслідування. Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

"Відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, де демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення й одинадцятому році війни", – написав міністр.

Він заявив, що зателефонував директорці навчального закладу з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав у цьому участь.

"Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сценці, не відчув спротиву. Має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних ухвалені відповідні рішення", – зазначив Лісовий.

Він додав, що ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну.

На відео зі шкільного свята видно епізод, коли учень у військовій формі з написом ТЦК на куртці виходить на сцену, де його бʼє інший учасник сценки. Потім "військового" витягли за руки зі сцени.

Поліція Києва повідомила, що ювенальні поліціянти проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.

Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються з адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами".

Крім того, управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка цього випадку.

Відповідне відео опублікував начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Збройних Сил України Віталій Саранцев. За його словами, інцидент відбувся у столичній школі №309.

"Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця – це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник", – написав Саранцев.

9 лютого 2025 року Нацполіція повідомила, що правоохоронці встановлюють обставини травмування мобілізованого лаборанта зі Львова, знайденого на околиці міста Житомир увечері 7 лютого. Відомство припускає, що той отримав травми, коли вистрибнув із кузова авто під час поїздки до навчального центру.

12 лютого харківські поліціянти повідомили про затримання чоловіка, який з ножем та газовим балончиком напав на військовослужбовця ТЦК.