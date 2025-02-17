"Мне дико". Лисовой отреагировал на школьную сценку с избиением военного ТЦК

Оксен Лисовой (Фото: Министерство образования и науки)

В киевской школе, где ученики разыграли сценку с якобы избиением военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, поручено провести внутреннее расследование. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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"Видео, на котором ученики киевской школы разыгрывают сценку, где демонстрируют откровенное пренебрежение к "военному", позорно и недопустимо на третьем году полномасштабного вторжения и одиннадцатом году войны", — написал министр.

Он заявил, что позвонил директору учебного заведения с требованием провести внутреннее расследование и собрать объяснения от всех, кто принимал в этом участие.

"Мне лично дико, что ни один из тех, кто принимал участие в подготовке и непосредственном участии в этой сценке, не ощутил сопротивления. Должно быть проведено тщательное служебное расследование, а в отношении всех причастных приняты соответствующие решения", — отметил Лисовой.

Он добавил, что никто не имеет права демонстрировать неуважение к тем, кто ценой своей жизни и здоровья защищает страну.

На видео со школьного праздника виден эпизод, когда учащийся в военной форме с надписью ТЦК на куртке выходит на сцену, где его бьет другой участник сценки. Затем "военного" вытащили за руки со сцены.

Полиция Киева сообщила, что ювенальные полицейские проводят проверку по факту инцидента во время школьного представления.

Сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции общаются с администрацией учебного заведения, а также несовершеннолетними "актерами".

Кроме того, управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия. По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка этого случая.

Соответствующее видео опубликовал начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Виталий Саранцев. По его словам, инцидент произошел в столичной школе №309.

"Когда в школьных стенах дети играют в представления о войне, это может быть способом осмысления трагедии. Но когда в сценарии появляется сцена избиения украинского военнослужащего – это уже симптом серьезной проблемы. Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник", – написал Саранцев.

9 февраля 2025 года Нацполиция сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного лаборанта из Львова, найденного на окраине города Житомир вечером 7 февраля. Ведомство предполагает, что тот получил травмы, когда выпрыгнул из кузова авто во время поездки в учебный центр.

12 февраля харьковские полицейские сообщили о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего ТЦК.