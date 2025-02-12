В Харькове мужчина ножом ранил военного ТЦК, напал на группу с газовым баллончиком
Харьковские полицейские сообщили о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего территориального центра комплектования.
По данным следствия, во время проверки военно-учетных документов в Салтовском районе житель Харькова применил слезоточивый газ к группе оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему. Харьковский областной ТЦК сообщал, что нападение произошло на его территории.
Фигурант пытался скрыться с места происшествия, но его задержали полицейский и работник военкомата, отмечают в Нацполе.
Раненого военного доставили в больницу.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Максимальное предусмотренное наказание – пожизненное заключение.
Задержанному планируют объявить о подозрении и избрать меру пресечения, подытожили в полиции.
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