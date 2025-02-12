В Харькове мужчина ножом ранил военного ТЦК, напал на группу с газовым баллончиком

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Харьковские полицейские сообщили о задержании мужчины, который с ножом и газовым баллончиком напал на военнослужащего территориального центра комплектования.

По данным следствия, во время проверки военно-учетных документов в Салтовском районе житель Харькова применил слезоточивый газ к группе оповещения и нанес ножевое ранение военнослужащему. Харьковский областной ТЦК сообщал, что нападение произошло на его территории.

Фигурант пытался скрыться с места происшествия, но его задержали полицейский и работник военкомата, отмечают в Нацполе.

Раненого военного доставили в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о покушении на умышленное убийство и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Максимальное предусмотренное наказание – пожизненное заключение.

Задержанному планируют объявить о подозрении и избрать меру пресечения, подытожили в полиции.

9 февраля Нацполиция сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства травмирования мобилизованного лаборанта из Львова, найденного на окраине города Житомир вечером 7 февраля. Ведомство предполагает, что тот получил травмы, когда выпрыгнул из кузова авто во время поездки в учебный центр.

10 февраля полиция Черниговской области заявила о задержании мужчины, напавшего на военнослужащего ТЦК.

11 февраля Ровенский областной ТЦК сообщил о нападении на его военнослужащих.