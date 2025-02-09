Полиция расследует травмирование мобилизованного лаборанта из Львова

Правоохранители предполагают, что тот получил травмы, когда выпрыгнул из кузова авто во время поездки в учебный центр

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Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования жителя Львовской области, найденного на окраине города Житомира вечером 7 февраля. Местная полиция не указывает имя пострадавшего, но, судя по деталям дела, речь идет о старшем лаборанте Учебной Лаборатории ядерной физики Львовского национального университета Степане Бильченко.

По данным следствия, мужчину обнаружили водители на проезжей части в окрестностях Житомира около 18:00 в пятницу.

На месте работала следственно-оперативная группа и медики экстренной помощи – последние доставили травмированного в реанимационное отделение больницы, где у него диагностировали тяжелые травмы головы.

Мужчина не объяснил медикам обстоятельства своего травмирования, но отрицал причастность к этому посторонних во время первоочередного общения с полицейскими, что зафиксировано на их боди-камерах, отмечают в Нацполе. Видеозапись пока не публиковалась.

Пострадавший находится в больнице, медики оценивают его состояние как стабильное.

Правоохранители установили, что потерпевший – 27-летний житель Львовской области, солдат одной из воинских частей.

Коллеги мужчины сообщили полицейским, что тот исчез во время перемещения военных из части, где он в тот день получил снаряжение, в тренинговый центр.

"Мужчина находился в кузове автомобиля, а во время движения авто выпрыгнул из него. Во время побега, вероятно, и получил указанные повреждения", – заявляют полицейские.

Уголовное дело возбуждено по статье о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении.

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Накануне, 8 февраля, друг мобилизованного Бильченко Владислав Кононов опубликовал сообщение в Facebook, в котором заявил, что лаборанта доставили в Лычаковско-Железнодорожный объединенный районный военкомат якобы для обновления данных, но заставили пройти военно-врачебную комиссию "всего за два часа". Автор утверждает, что, несмотря на законные основания для отсрочки (работа в университете и альтернативная служба по религиозным убеждениям), лаборанта мобилизовали и он оказался под Киевом.

Львовский областной ТЦК сообщил, что Бильченко доставили в военкомат, поскольку во время проверки его военно-учетных документов выяснилось, что он не состоял на военном учете ни в одном военкомате, а следовательно, не обновлял данные. Также в ведомстве отметили, что Бильченко не имел ученого звания и/или научной степени, а значит, не имел права на отсрочку.

"[По прибытии в ТЦК Бильченко] прошел военно-врачебную комиссию, согласно заключению которой признан годным к военной службе в ВСУ. Никаких медицинских или любых других документов, которые предоставляли ему право на отсрочку не представил.", – отметили сотрудники военкомата.

По их данным, 5 февраля мужчину призвали на службу, 6 числа он был доставлен в воинскую часть А2900 (199 учебный центр Десантно-штурмовых войск в Житомирской области) для прохождения базовой общевоенной подготовки. В ТЦК подчеркнули, что его военнослужащие не совершали противоправных действий по отношении к мобилизованному.

Кононов заявил, что после отправки под Киев Бильченко на обочине трассы нашел мужчина и вызвал скорую.

"В больнице врачи диагностировали, "Отек мозга, перелом (основы) черепа и гематома". До конца еще не известно точно. Степан находится сейчас в критически тяжелом состоянии", – написал автор сообщения 8 февраля.

Степан Бильченко в больнице (Фото: Facebook Vladyslav Kononov)

7 февраля Черновицкие правоохранители сообщили, что выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, скончавшегося в здании ТЦК.

Минобороны планирует реформировать военкоматы, поделив их деятельность на три отдельных направления: социальные вопросы, непосредственно ТЦК и подготовка к службе.