В Черновцах в здании ТЦК скончался 32-летний мужчина: полиция проводит расследование

Военный билет (Фото: Depositphotos)

В Черновцах правоохранители выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, умершего в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Черновицкой области.

По данным полицейских, в пятницу, 7 февраля, во время отработки территории правоохранители обнаружили в Черновцах местного жителя, находившегося в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину направили в областной ТЦК для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Мужчине сразу начали оказывать медицинскую помощь, а на место вызвали медиков. Но реанимационные меры результатов не дали, он скончался.

Тело черновчанина было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Информацию о произошедшем следователи внесли в единый реестр досудебных расследований по статье об убийстве с примечанием "естественная смерть".

7 апреля 2024 года Одесский ТЦК сообщил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

6 сентября Лубинец заявил, что военнослужащие якобы избили до смерти мобилизованного в Закарпатской области. В ТЦК сообщили, что мужчина скончался в результате инфаркта.