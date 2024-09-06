Лубинец заявил, что на Закарпатье в ТЦК до смерти избили мужчину. Военкомат отреагировал

Шеврон ВСУ (Иллюстративное фото: Житомирская ОГА)

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки опроверг заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что военнослужащие якобы избили до смерти мобилизованного. В ТЦК сообщили, что мужчина скончался в результате инфаркта.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Военные заявили, что 28 августа мужчина во время употребления алкоголя со своей сожительницей применил к ней физическую силу, после чего женщина обратилась к правоохранителям. После проведенных соответствующих процедур его доставили во второй отдел Мукачевского РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных. Там было установлено, что мужчина подлежит мобилизации, после прохождения военной врачебной комиссии было принято решение направить его в учебный центр.

1 сентября по дороге в центр мужчина обратился к сопровождавшим военнослужащих с жалобами на ухудшение самочувствия. Его доставили в Свалявскую городскую больницу. 4 сентября мобилизованный умер в больнице, по заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связано с травматическими событиями.

В ТЦК добавили, что после обнародования сообщения Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП провело рабочую встречу с представителем омбудсмена в регионе Андреем Крючковым, где обсуждался этот инцидент и была предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия.

Вечером 5 сентября Лубинец сообщил , что к его представителю в Закарпатской области обратилась женщина, которая заявила о незаконном, по ее мнению, задержании военнослужащими ТЦК ее отца и избиении, что привело к его смерти. По данному факту было возбуждено уголовное производство по статье о неосторожном тяжелом или средней тяжести телесном повреждении.

Также Лубинец заявил, что направил запрос генеральному прокурору Андрею Костину.

7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

13 мая в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором мужчина в форме бьет женщину в Одессе – пострадавшая утверждает, что это был представитель местного военкомата. В ТЦК и СП заявили о начале служебного расследования.

Читайте также: В Черновцах патрульные якобы силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК. Лубинец отреагировал