В Черновцах патрульные якобы силой задержали мужчину и отвезли в ТЦК. Лубинец отреагировал

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook-аккаунт Дмитрия Лубинца)

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Национальную полицию и Государственное бюро расследований с призывом расследовать факт нарушения черновицкими полицейскими прав мужчины, которого якобы силой задержали и доставили в военкомат. Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

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Лубинец заявил, что к нему обратился гражданин по поводу неправомерных действий работников патрульной полиции Черновцов. По словам заявителя, полицейские незаконно его задержали, избили и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Омбудсмен дал ссылку на видео, на котором, по его словам, зафиксированы нарушения.

"Видео подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, одели ему специальные средства (наручники) и посадили в служебный автомобиль. При этом мужчина никакого сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания", – написал Лубинец.

Омбудсмен обратился к руководителям Нацполиции и ГБР для правовой оценки инцидента. Он подчеркнул, что лицам, которые "превышают свои служебные полномочия, презирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства".

7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

13 мая в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором мужчина в форме избивает женщину в Одессе – пострадавшая утверждает, что это был представитель местного военкомата. В ТЦК и СП заявили о начале служебного расследования.

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