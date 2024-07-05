У Чернівцях патрульні нібито силою затримали чоловіка й відвезли до ТЦК. Лубінець відреагував

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook-акаунт Дмитра Лубінця)

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції та Державного бюро розслідувань із закликом розслідувати факт порушення чернівецькими поліціянтами прав чоловіка, якого нібито силою затримали й доставили до військкомату. Про це омбудсмен повідомив у Telegram.

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Лубінець заявив, що до нього звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції Чернівців. Зі слів заявника, поліціянти незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Омбудсмен дав посилання на відео, на якому, за його словами, зафіксовані порушення.

"Відео підтверджує, що поліціянти із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Лубінець.

Омбудсмен звернувся до керівників Нацполіції та ДБР для надання інциденту правової оцінки. Він наголосив, що особам, які "перевищують свої службові повноваження, зневажають права і свободи людини, принижують людську гідність, не місце серед тих, хто покликаний захищати людину від імені держави".

7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

13 травня у низці Telegram-каналів з'явилось відео, на якому чоловік у формі б'є жінку в Одесі – постраждала стверджує, що це був представник місцевого військкомату. У ТЦК та СП заявили про початок службового розслідування.

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