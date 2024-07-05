Поліція розпочала два провадження за фактом нападу на військовослужбовця ТЦК у Ворохті
Правоохоронні органи розпочали розслідування нападу на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в селищі Ворохта. Про це повідомила пресслужба поліції Івано-Франківської області.
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За інформацією правоохоронців, 4 липня група осіб порушувала громадський порядок та вчинила конфлікт з військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП, які на той момент виконували свої службові обов’язки. 47-річному військовослужбовцю завдали тілесних ушкоджень та пошкодили його автомобіль. Потерпілого госпіталізували.
Поліціянти, що прибули на місце події, провели роз’яснювальну роботу з місцевими мешканцями, конфлікт вдалося припинити.
За фактом нападу на військовослужбовця поліція розпочала кримінальні провадження за статтями про хуліганство та про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.
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