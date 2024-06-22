"Не хочуть гравці їхати на Закарпаття". Клуб Першої ліги змінює прописку через мобілізацію
Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги вирішив змінити прописку через мобілізацію. Про це в коментарі Українському футболу сказав президент клубу Михайло Мадярчик.
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Згідно з планом, у новому сезоні клуб базуватиметься у Тернополі та об’єднається з аматорським ФК "ФАТ-Подоляни" в єдиний колектив.
"Такий крок, як об'єднання, є вимушеним. Зараз, в умовах війни, Хуст не має можливості запрошувати до себе гравців. І йдеться не про фінанси. Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний… Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин", – сказав Мадярчик.
Закарпатський клуб програв перехідні матчі й повинен був вилетіти у Другу лігу. Але чемпіон Другої ліги "Дружба" заявив, що знімається зі змагань через закон про мобілізацію. Як наслідок, "Хуст" зберіг місце у Першій лізі на сезон 2024/2025.
Угода з "Хустом" дозволить "Подолянам" потрапити з аматорського чемпіонату одразу в Першу лігу.
- У травні "Хуст" поскаржився, що його футболіста забрали у територіальний центр комплектування "прямо з вокзалу".