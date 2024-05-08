"Команди відмовляються їхати в Хуст". Футболіста Першої ліги забрали в ТЦК: позиція сторін

ФК "Хуст" поскаржився, що його футболіста забрали в ТЦК. Оперативне командування "Захід" відповіло: у спортсменів немає привілеїв

Фото: ФК Хуст

Футбольний клуб "Хуст" з Першої ліги чемпіонату України з футболу поскаржився на дії Хустського територіального центру комплектування. Заява пов'язана з тим, що одного з гравців команди Миколу Сіраша 7 травня "прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК і доставили до військкомату".

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Сірашу недавно виповнилося 25 років, а з 4 квітня в Україні набув чинності закон, який передбачає: всіх чоловіків віком з 25 років, визнаних придатними до служби, тепер також можуть мобілізувати.

Клуб вважає, що мобілізація футболістів буде гальмувати розвиток цього виду спорту.

"Команди відмовляються їхати в місто Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці, відповідно, отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь три клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу можна говорити?" – йдеться в заяві.

На скарги ФК "Хуст" відреагувало оперативне командування "Захід".

"Процес бронювання й отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією. В той час коли сотні видатних спортсменів у лавах Сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України та ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", – йдеться у відповіді військових.