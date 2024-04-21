Покійному журналісту надіслали повістку. У ТЦК кажуть: Буває через неоновлені дані

У військкоматі закликали українців вчасно оновлювати військово-облікові дані та нагадали про покарання за ухилення від служби

Ілюстративне фото

Територіальний центр комплектування Оболонського району міста Києва надіслав повістку на ім'я колишнього редактора журналу Футбол Артема Франкова, який помер торік. Згодом у військкоматі заявили, що це трапляється через те, що "громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно".

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Повістку опублікували у Telegram-каналі Artем Frankov official, який, як стверджується, ведеться близькими колишнього журналіста.

"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", – відреагували у ТЦК, заявивши, що військкомати не володіють "повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу".

У військкоматі закликали українців вчасно оновлювати військово-облікові дані та нагадали про покарання за ухилення від служби.

7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

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