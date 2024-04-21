Покійному журналісту надіслали повістку. У ТЦК кажуть: Буває через неоновлені дані
Територіальний центр комплектування Оболонського району міста Києва надіслав повістку на ім'я колишнього редактора журналу Футбол Артема Франкова, який помер торік. Згодом у військкоматі заявили, що це трапляється через те, що "громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно".
Повістку опублікували у Telegram-каналі Artем Frankov official, який, як стверджується, ведеться близькими колишнього журналіста.
"Подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки", – відреагували у ТЦК, заявивши, що військкомати не володіють "повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу".
У військкоматі закликали українців вчасно оновлювати військово-облікові дані та нагадали про покарання за ухилення від служби.
- 7 квітня 2024 року Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.
- 11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.
Дивіться також: На Буковині група цивільних напала на військового ТЦК. З'явилось відео