На Буковині група цивільних напала на військового ТЦК і заблокувала його авто

У ТЦК повідомили, що військовослужбовець здійснив у відповідь постріл у землю, ніхто не постраждав

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника Територіального центру комплектування і соцпідтримки, через що йому довелось здійснити постріл у землю. Про це повідомила пресслужба Чернівецького обласного ТЦК та СП.

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Інцидент стався 20 квітня поблизу села Чорногузи.

У пресслужбі повідомили, що під час здійснення заходів оповіщення на військовослужбовця Вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб.

"Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози. Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Військовий викликав на місце поліцію.

У ТЦК заявили, що з'ясовують усі причини і обставини інциденту та сподіваються на відповідне реагування правоохоронних органів.

Також у центрі комплектування нагадали про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та СП. Стаття про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

7 квітня Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку після того, як у мережі поширювалась інформація, що у селі Приозерне люди у військовій формі нібито заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка.

11 квітня у лікарні під Одесою чоловік у формі нібито погрожував лікарям зброєю. У ТЦК заявили про початок службового розслідування.

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