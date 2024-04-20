На Буковине группа гражданских напала на военного ТЦК и заблокировала его авто

В ТЦК сообщили, что военнослужащий произвел выстрел в землю в ответ, никто не пострадал

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В Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника Территориального центра комплектования и соцподдержки, из-за чего ему пришлось выстрелить в землю. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК и СП.

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Инцидент произошел 20 апреля вблизи села Черногузы.

В пресс-службе сообщили, что во время осуществления мероприятий по оповещению на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК и СП было совершено нападение группой гражданских лиц.

"Транспортное средство представителя ТЦК и СП было заблокировано, а к нему самому применены силы и угрозы. Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья произвел выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал", – сказано в сообщении.

Военный вызвал на место полицию.

В ТЦК заявили, что выясняют все причины и обстоятельства инцидента и надеются на соответствующее реагирование правоохранительных органов.

Также в центре комплектования напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе военнослужащих ТЦК и СП. Статья о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

7 апреля Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

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