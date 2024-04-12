В больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК проверяют

Иллюстративное фото (Источник: Генштаб ВСУ)

Одесское издание Бессарабия Информ написало, что 11 апреля в больницу в Одесской области вошел мужчина в военной форме, который якобы угрожал врачам и пациентам оружием. В пресс-службе местного военкомата заявили о начале служебного расследования.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Болградской центральной больнице во время посещения врача между военнослужащим одного из районных ТЦК и СП из роты охраны и персоналом больницы произошла стычка, заявили в военкомате.

Одесские журналисты писали, что "во время разговора в присутствии еще одного врача и медсестры мужчина разозлился и достал оружие". По данным Бессарабия Информ, военный якобы "взял людей в заложники" и не разрешал им покинуть помещение.

"Начальником Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту нарушения военнослужащим общественного порядка и его неэтичного поведения в отношении других граждан начато служебное расследование", – заявили в пресс-службе Одесского ТЦК и СП.

Там добавили, что руководство военкомата "категорически осуждает любые проявления некорректного поведения, пренебрежительного отношения и нарушения законодательства как подчиненным личным составом, так и подобные проявления в обществе в отношении военнослужащих".

8 января 2024 в суд направлен обвинительный акт против двух работников Тернопольского территориального центра комплектования и соцподдержки. Их обвиняют в пытках мужчин.

27 марта в сети появился ролик, в котором военком в разные промежутки времени целуется по меньшей мере с тремя сотрудницами в своем офисе. На следующий день была назначена служебная проверка.

Читайте также: В Одесской области люди в форме якобы похитили и избили подростка. ТЦК проводит проверку