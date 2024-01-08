ДБР: Судитимуть двох працівників тернопільського ТЦК, які катували військовозобов’язаних

Стаття про катування, вчинене представником держави, передбачає до 12 років тюрми

Фото: ДБР

До суду направлено обвинувальний акт проти двох працівників тернопільського територіального центру комплектування і соцпідтримки. Їх звинувачують у катуванні чоловіків, повідомило Державне бюро розслідувань.

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ДБР повідомило, що завершило розслідування щодо командира та солдата-гранатометника відділення охорони Тернопільського об'єднаного міського ТЦК і СП, "які знущалися з військовозобов’язаних".

За даними слідства, увечері 6 жовтня 2023 року у середмісті Тернополя солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого мешканця для перевірки документів.

З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому проїхати до військкомату, а після відмови силоміць заштовхали до автомобіля, завдаючи при цьому ударів, та доправили до приміщення ТЦК, заявили у ДБР.

Згодом, за даними правоохоронців, його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Солдат-гранатометник та командир відділення охорони завдали ударів чоловікам, які лежали на ліжках у ТЦК, – відповідне відео було поширене в соцмережах.

У ДБР зазначили, що один з потерпілих отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, а інший – легкі.

Встановлено, що таким чином працівники ТЦК "хотіли силою змусити чоловіків пройти військово-лікарську комісію, а також покарати їх за конфлікт з черговим, якого ті намагалися побити та відібрати зброю".

Солдата-гранатометника обвинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та умисному завданні тілесних ушкоджень середньої важкості. Командира відділення охорони – у катуванні та завданні легких тілесних ушкоджень. За цими статтями їм загрожують тюремні строки, зокрема максимальне покарання за катування – до 12 років позбавлення волі.

Обидва військових відсторонені від посад і перебувають під нічним домашнім арештом.

Відповідне відео в мережі з'явилося 8 жовтня 2023-го.

9 жовтня ДБР розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя.

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