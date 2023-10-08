У мережі з'явилося відео, де у ТЦК Тернополя нібито б'ють мобілізованих. Мер просить реакції

У мережі з'явилося відео, де нібито співробітники Тернопільського військкомату побивають мобілізованих. Міський голова Тернополя Сергій Надал вимагає реакції.

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На запису, що публікується, можна побачити приміщення, схоже на армійську казарму, де кілька людей у військовій формі побивають інших.

Стверджується, що відео зроблено у Тернопільському військкоматі.

Надал звернувся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування та закликав перевірити інформацію про те, що окремі співробітники могли застосовувати силу до мобілізованих.

"Я наполягаю і наголошую для "окремих" співробітників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими", – заявив міський голова.

Він закликав повідомляти у військову прокуратуру та поліцію про випадки неналежного чи жорстокого ставлення під час проведення мобілізації.

"Під час війни кожна людина має прийти до територіальних центрів комплектування та оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення відповідно до вимог законодавства", – резюмував Надал.

LIGA.net звернулася за коментарями до місцевої поліції.

ДБР заявило про викриття незаконної схеми в Одеському районному ТЦК, яка допомагала депутатам та їхнім родичам уникнути мобілізації.

Відомство заявило про викриття в Івано-Франківську схеми, за якою до підрозділів охорони ТЦК фіктивно ставилися родичі керівництва міста, а також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

ГБР стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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