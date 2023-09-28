Державне бюро розслідувань стверджує, що у Вінниці співробітники місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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За даними ДБР, "бізнес" організував офіцер відділення призову Вінницького військкомату. Він залучив до діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер шукав чоловіків, які бажали уникнути мобілізації, та за $4000 вигадував їм діагнози та готував відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати чоловіків непридатними для військової служби, а й давало їм можливість виїжджати за кордон, пишуть правоохоронці.

Під час обшуків у військкоматі ДБР виявило та вилучило записи із "чорною бухгалтерією", списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 000 грн.

Трьох учасників групи затримали. Якщо їхню провину буде доведено, вони сядуть у тюрму до дев'яти років, а їхнє майно конфіскують.

ДБР також опублікувало відео. На ньому один з учасників групи спілкується, вочевидь, з офіцером, відбувається це під час застілля.

Чоловік звертається до ватажка групи, намагаючись проконсультуватися з ним з приводу людини, яка, судячи з відео, хоче уникнути мобілізації.

"Він думає, може, йому простіше білий білет зробити?" – запитав посередник у офіцера.

Той відповів, що на білі білети зараз "черга" і він сам вирішить це питання за $10 000.

Згодом вони сходяться на $3500, $400 з яких офіцер обіцяє посереднику.

22 серпня у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК зупиняють чоловіка на одній із вулиць Києва, намагаючись вручити йому повістку. Один із військкомів погрожував чоловіку зброєю.

20 вересня правоохоронці розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині, після того, як мережею почали ширитися кадри з побиттям чоловіка, як стверджується, працівниками ТЦК у Самборі. Військкомів затримали та вручили їм підозру.

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