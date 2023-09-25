Обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час воєнного стану
Колишній керівник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування отримав підозру у незаконному збагаченні, повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний та його родина мають у власності майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи.
Підозрюваний придбав активів на понад 8,8 млн грн впродовж півтора року повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у висновку Національного агентства з запобігання корупції.
Наразі підозрюваний отримав клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Про обшуки у колишнього керівника обласного ТЦК правоохоронці повідомили 1 серпня.
Слідство заявило, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.
- Держбюро розслідувань повідомило про підозру заступнику командира батальйону однієї з військових частин Рівненської області: стверджується, що він забезпечив незаконну виплату у пів мільйона гривень донці іншого офіцера цієї частини.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило про виявлення ознак незаконного збагачення на 14 млн грн у заступника начальника Одеського обласного військкомату.
- Керівнику одного з київських районних ТЦК та соціальної підтримки вручили протокол про корупцію.
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