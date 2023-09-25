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Обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час воєнного стану

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 19:12
Обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час воєнного стану - Фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Колишній керівник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування отримав підозру у незаконному збагаченні, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний та його родина мають у власності майно, вартість якого значно перевищує їхні законні доходи.

Підозрюваний придбав активів на понад 8,8 млн грн впродовж півтора року повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у висновку Національного агентства з запобігання корупції.

Наразі підозрюваний отримав клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про обшуки у колишнього керівника обласного ТЦК правоохоронці повідомили 1 серпня.

Слідство заявило, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

Читайте також: У Франківську охороняти ТЦК записали родичів керівників міста та футболістів – ДБР

Артем Джеріпа
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