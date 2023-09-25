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Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 19:12
Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения - Фото
Фото: Офис генерального прокурора

Бывший руководитель Днепропетровского областного территориального центра комплектования получил подозрение в незаконном обогащении, сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый и его семья имеют в собственности имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.

Подозреваемый приобрел активов более чем на 8,8 млн грн в течение полутора лет полномасштабного вторжения РФ, говорится в заключении Национального агентства по предотвращению коррупции.

В настоящее время подозреваемый получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об обысках у бывшего руководителя областного ТЦК правоохранители сообщили 1 августа.

Следствие заявило, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.

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Артём Джерипа
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