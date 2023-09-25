Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения
Бывший руководитель Днепропетровского областного территориального центра комплектования получил подозрение в незаконном обогащении, сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый и его семья имеют в собственности имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.
Подозреваемый приобрел активов более чем на 8,8 млн грн в течение полутора лет полномасштабного вторжения РФ, говорится в заключении Национального агентства по предотвращению коррупции.
В настоящее время подозреваемый получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об обысках у бывшего руководителя областного ТЦК правоохранители сообщили 1 августа.
Следствие заявило, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
- Госбюро расследований сообщило о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Ровенской области: утверждается, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило об обнаружении признаков незаконного обогащения на 14 млн грн у заместителя начальника Одесского областного военкомата.
- Руководителю одного из киевских районных ТЦК и социальной поддержки вручили протокол о коррупции.
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