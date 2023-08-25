Госбюро расследований заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Правоохранители установили личности "некоторых руководителей" военкоматов, наладивших противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны центров комплектования, пишет ГБР.

Таким образом "новобранцы" получали возможность практически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению, отмечает ведомство.

"Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Эти действия военных чиновников представляют прямую угрозу национальной безопасности и подрывают авторитет ТЦК, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий, отмечает ГБР.

Ведомство вместе с Нацполицией провело около 30 обысков в ТЦК в Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов.

В ходе следствия проверяются возможные противоправные действия персонала во время мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам этого будет решаться вопрос о сообщении о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК.

Возбуждено уголовное производство по превышению военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенному в условиях военного положения.

Предусмотренное наказание за это – лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.

3 августа СБУ сообщила о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Нацгвадии, правоохранители утверждают, что чиновники выписывали боевые выплаты без выезда на фронт.

9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает чдобродетель большинства работников.

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