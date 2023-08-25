UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во Франковске охранять ТЦК записали родственников руководителей города и футболистов – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 12:07
Во Франковске охранять ТЦК записали родственников руководителей города и футболистов – ГБР - Фото
Фото: ДБР

Госбюро расследований заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны территориальных центров комплектования родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители установили личности "некоторых руководителей" военкоматов, наладивших противоправную схему фиктивного зачисления граждан на военную службу в роты охраны центров комплектования, пишет ГБР.

Таким образом "новобранцы" получали возможность практически не проходить военную службу, проводя время по своему усмотрению, отмечает ведомство.

"Некоторые из них спокойно участвовали в футбольных матчах в составе футбольного клуба из Прикарпатья. К тому же они получали от государства денежное и материальное обеспечение за счет бюджетных средств", – говорится в сообщении.

Эти действия военных чиновников представляют прямую угрозу национальной безопасности и подрывают авторитет ТЦК, что вредит выполнению мобилизационных мероприятий, отмечает ГБР.

Ведомство вместе с Нацполицией провело около 30 обысков в ТЦК в Ивано-Франковской области, областной военно-врачебной комиссии, а также по местам жительства фигурантов.

В ходе следствия проверяются возможные противоправные действия персонала во время мобилизации, прохождения службы и противоправного получения денежного довольствия.

По результатам этого будет решаться вопрос о сообщении о подозрении отдельным военным должностным лицам ТЦК.

Возбуждено уголовное производство по превышению военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенному в условиях военного положения.

Предусмотренное наказание за это – лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

  • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Следствие утверждает, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
  • 3 августа СБУ сообщила о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Нацгвадии, правоохранители утверждают, что чиновники выписывали боевые выплаты без выезда на фронт.
  • 9 августа глава НАПК сообщил, что ведомство проверяет 135 военкомов. По его словам, как правило, проверка подтверждает чдобродетель большинства работников.

Смотрите также: Зеленский: Увольняем всех областных военкомов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавоенкоматгбртцк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 