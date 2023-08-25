У Франківську охороняти ТЦК записали родичів керівників міста та футболістів – ДБР

Держбюро розслідувань заявило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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Правоохоронці встановили особи "деяких керівників" військкоматів, які налагодили протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони центрів комплектування, пише ДБР.

У такий спосіб "новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд, зазначає відомство.

"Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", – йдеться у повідомленні.

Ці дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці та підривають авторитет ТЦК, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів, зауважує ДБР.

Відомство разом з Нацполіцією провело близько 30 обшуків у ТЦК в Івано-Франківській області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів.

В ході слідства перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами цього буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям ТЦК.

Розпочато кримінальне провадження щодо перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Передбачене покарання за це – ув'язнення строком від восьми до 12 років.

1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Слідство стверджує, що за час воєнного стану він придбав майна на $350 000.

3 серпня СБУ повідомила про ліквідацію корупційної схеми в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Нацгвадії, правоохоронці стверджують, що чиновники виписували собі бойові виплати без виїзду на фронт.

9 серпня глава НАЗК повідомив, що відомство перевіряє 135 військкомів. За його словами, як правило, перевірка підтверджує доброчесність більшості працівників.

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