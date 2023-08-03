Виписували собі бойові виплати: СБУ прийшла до посадовців навчального центру Нацгвардії

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію корупційної схеми в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Стверджується, що чиновники виписували собі бойові виплати без виїзду на фронт, йдеться у повідомленні відомства.

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Посадовці центру нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 000 грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях, пише СБУ.

Водночас учасники схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій, зауважує відомство.

За даними слідства, з вересня до грудня 2022 року обвинувачувані незаконно преміювали себе на загальну суму майже 1 млн грн.

До організації оборудки причетний і керівник навчального центру, який підписував рапорти щодо нарахування бойових премій, стверджує СБУ.

Експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків держбюджету, пише відомство.

Начальнику центру повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, трьом його підлеглим – у зловживанні владою або службовим становищем.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Розслідування триває, обвинувачуваним загрожує до 8 років ув'язнення.

СБУ викрило схему спільно з Держбюро розслідувань та за сприяння нового керівництва Нацгвардії.

1 серпня правоохоронці провели обшуки у керівника обласного територіального центру комплектування на Дніпропетровщині. Правоохоронці пишуть, що за час воєнного стану він придбав майно на $350 000.

2 серпня правоохоронці провели обшуки у військкома Ужгородського району на Закарпатті. Слідство стверджує, що він змушував солдатів будувати собі маєток. У посадовця знайшли символіку СРСР та Росії.

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