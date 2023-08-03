"Як виглядає батарея". СБУ взяла одесита – пише, що той зливав росіянам локації ППО: фото
В Одесі затримали місцевого жителя, який, за інформацією Служби безпеки України, розвідував та передавав росіянам координати розташування військ та систем протиповітряної оборони. Про це пише Офіс генпрокурора.
Підозрюваний бажав окупації Одеської області, зазначили в СБУ, і для цього збирав дані про локації військових частин, особового складу та техніки ЗСУ та Нацгвардії, а також систем ППО, пересилаючи їх куратору в РФ через Telegram.
Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із листуванням з офіцером Генштабу ЗС РФ, додали слідчі.
Його заарештовано без права внесення застави: проходить за статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК).
- 17 липня 2023 року РФ вийшла з чорноморської зернової ініціативи та заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна після цієї дати. Українське оборонне відомство дзеркально пригрозило РФ на погрози суднам у морі.
- Після цього окупанти кілька ночей масовано атакували Одесу та область ракетами та дронами, завдавши шкоди портам, зерносховищам, житловим будинкам та іншим об'єктам. Атаки поширилися й на зернові термінали у Рені та Ізмаїлі.
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