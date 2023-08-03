"Як виглядає батарея". СБУ взяла одесита – пише, що той зливав росіянам локації ППО: фото

В Одесі затримали місцевого жителя, який, за інформацією Служби безпеки України, розвідував та передавав росіянам координати розташування військ та систем протиповітряної оборони. Про це пише Офіс генпрокурора.

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Підозрюваний бажав окупації Одеської області, зазначили в СБУ, і для цього збирав дані про локації військових частин, особового складу та техніки ЗСУ та Нацгвардії, а також систем ППО, пересилаючи їх куратору в РФ через Telegram.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із листуванням з офіцером Генштабу ЗС РФ, додали слідчі.

Його заарештовано без права внесення застави: проходить за статтею про державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК).

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