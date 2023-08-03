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"Как выглядит батарея". СБУ взяла одессита — пишет, сливал россиянам локации ПВО: фото

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 10:57
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

В Одессе задержали местного жителя, который, по информации Службы безопасности Украины, разведывал и передавал россиянам координаты расположений войск и систем противовоздушной обороны. Об этом пишет Офис генпрокурора.

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Подозреваемый желал оккупации Одесской области, отметили в СБУ, и для этого собирал данные о местонахождении воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нацгвардии, а также систем ПВО, пересылая их куратору в РФ через Telegram.

При обыске у него изъяли мобильный телефон с перепиской с офицером Генштаба ВС РФ, добавили следователи.

Он арестован без права внесения залога: проходит по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК).

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Євген Пилипенко
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