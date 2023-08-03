"Как выглядит батарея". СБУ взяла одессита — пишет, сливал россиянам локации ПВО: фото
В Одессе задержали местного жителя, который, по информации Службы безопасности Украины, разведывал и передавал россиянам координаты расположений войск и систем противовоздушной обороны. Об этом пишет Офис генпрокурора.
Подозреваемый желал оккупации Одесской области, отметили в СБУ, и для этого собирал данные о местонахождении воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Нацгвардии, а также систем ПВО, пересылая их куратору в РФ через Telegram.
При обыске у него изъяли мобильный телефон с перепиской с офицером Генштаба ВС РФ, добавили следователи.
Он арестован без права внесения залога: проходит по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК).
- 17 июля 2023 года РФ вышла из черноморской зерновой инициативы и заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда после этой даты. Украинское оборонное ведомство зеркально пригрозило РФ на угрозы судам в море.
- После этого оккупанты несколько ночей массированно атаковали Одессу и область ракетами и дронами, нанеся ущерб портам, зернохранилищам, жилым домам и другим объектам. Атаки затронули зерновые терминалы в Рени и Измаиле.
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