Выписывали себе боевые выплаты: СБУ пришла к чиновникам учебного центра Нацгвардии
Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Утверждается, что чиновники выписывали себе боевые выплаты без выезда на фронт, говорится в сообщении ведомства.
Чиновники центра начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 000 грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях, пишет СБУ.
При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой, отмечает ведомство.
По данным следствия, с сентября по декабрь 2022 года обвиняемые незаконно премировали себя на общую сумму почти 1 млн грн.
К организации сделки причастен и руководитель учебного центра, подписывавший рапорты по начислению боевых премий, утверждает СБУ.
Экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами убытков госбюджету, пишет ведомство.
Начальнику центра сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, трем его подчиненным – в злоупотреблении властью или служебным положением.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Расследование продолжается, обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.
СБУ разоблачила схему совместно с Госбюро расследований и при содействии нового руководства Нацгвардии.
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