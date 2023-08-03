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Выписывали себе боевые выплаты: СБУ пришла к чиновникам учебного центра Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 15:30
Выписывали себе боевые выплаты: СБУ пришла к чиновникам учебного центра Нацгвардии - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Утверждается, что чиновники выписывали себе боевые выплаты без выезда на фронт, говорится в сообщении ведомства.

Чиновники центра начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 000 грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях, пишет СБУ.

При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой, отмечает ведомство.

По данным следствия, с сентября по декабрь 2022 года обвиняемые незаконно премировали себя на общую сумму почти 1 млн грн.

К организации сделки причастен и руководитель учебного центра, подписывавший рапорты по начислению боевых премий, утверждает СБУ.

Экспертиза подтвердила факты нанесения должностными лицами убытков госбюджету, пишет ведомство.

Начальнику центра сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, трем его подчиненным – в злоупотреблении властью или служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Расследование продолжается, обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила схему совместно с Госбюро расследований и при содействии нового руководства Нацгвардии.

Фото: СБУ

  • 1 августа правоохранители провели обыски у руководителя областного территориального центра комплектования Днепропетровской области. Правоохранители пишут, что за время военного положения он приобрел имущество на $350 000.
  • 2 августа правоохранители провели обыски у военкома Ужгородского района в Закарпатье. Следствие утверждает, что он заставлял солдат строить себе имение. У должностного лица нашли символику СССР и России.

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Артём Джерипа
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