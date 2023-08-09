Военкому одного из районов Киева вручили протокол о коррупции – МВД

Руководителю одного из киевских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручили протокол о коррупции. Об этом сообщает МВД.

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По данным правоохранителей, чиновник нарушил требования антикоррупционного законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Сообщается, что руководитель одного из районных военкоматов Киева назначил на должность своего близкого человека.

Как отмечается, в соответствии с действующим законодательством за правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотрена административная ответственность.

В отношении чиновника составили административный протокол.

За нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предусмотрена ответственность в виде штрафа.

7 августа ГБР сообщило о подозрении военкому одного из райотделов из Полтавской области – его обвиняют в жестоком избиении своего подчиненного.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

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