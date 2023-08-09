Військкому одного з районів Києва вручили протокол про корупцію – МВС

Керівнику одного з київських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вручили протокол про корупцію. Про це повідомляє МВС.

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За даними правоохоронців, посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Повідомляється, що керівник одного із районних військкоматів Києва призначив на посаду свою близьку людину.

Як зазначається, відповідно до чинного законодавства за правопорушення, пов'язане з корупцією, передбачено адміністративну відповідальність.

Стосовно посадовця склали адміністративний протокол.

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачено відповідальність у вигляді штрафу.

7 серпня ДБР повідомило про підозру військовому одному з райвідділів із Полтавської області – його звинувачують у жорстокому побитті свого підлеглого.

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