Співробітники Держбюро розслідувань затримали начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують організацію схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

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Як зазначається, затриманий начальник Голосіївського військкомату, який, за даними слідства, за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон.

Затриманому військкому повідомили про підозру у незаконній переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, підозрюваний був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого ДБР викрило на корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня.

За розробленою організаторами схемою громадянам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги складала $10 000.

За даними слідства, підозрювані організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян.

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24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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