Співробітники Держбюро розслідувань затримали начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують організацію схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.
Як зазначається, затриманий начальник Голосіївського військкомату, який, за даними слідства, за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон.
Затриманому військкому повідомили про підозру у незаконній переправлення осіб через державний кордон України.
За даними слідства, підозрюваний був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого ДБР викрило на корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня.
За розробленою організаторами схемою громадянам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги складала $10 000.
За даними слідства, підозрювані організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян.
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