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Поклали обличчям на асфальт. У Києві затримали начальника Голосіївського військкомату – відео видео

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05.08.2023, 12:10
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Співробітники Держбюро розслідувань затримали начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому інкримінують організацію схеми переправлення військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс генпрокурора та ДБР.

Як зазначається, затриманий начальник Голосіївського військкомату, який, за даними слідства, за гроші переправляв військовозобов'язаних через кордон.

Затриманому військкому повідомили про підозру у незаконній переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, підозрюваний був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого ДБР викрило на корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня.

За розробленою організаторами схемою громадянам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги складала $10 000.

За даними слідства, підозрювані організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян.

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  • 24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • 31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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Наталія Медведєва
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