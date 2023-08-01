Правоохоронці заявили про розкриття масштабної схеми для ухилення від військової служби. Про це повідомляє Нацполіція.

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Як зазначається, поліцейські провели одночасно близько 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

За даними слідства, посадовці Білгород-Дністровського районного військкомату, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, налагодили схему видачі довідок про визнання людини непридатною до військової служби – за хабар розміром до $10 000.

За даними поліції, ухилянти протягом 1-2 днів ставали на облік у Білгород-Дністровському військкоматі, проходили ВЛК і за її результатами були визнані непридатними до військової служби та зняті з військового обліку за станом здоров'я.

Правоохоронці встановили, що клієнти під час "проходження" ВЛК навіть не приїжджали до Білгорода-Дністровського, а надалі використали отримані документи для виїзду за кордон.

За результатами обшуків, у військкоматах 10 областей правоохоронці виявили та вилучили документацію та інші речові докази.

Для встановлення всіх обставин злочину та кола причетних осіб йде досудове розслідування за статтями про незаконне переправлення осіб через держкордон, про підробку документів, збут або використання підроблених документів.

24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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