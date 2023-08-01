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Раскрыта масштабная схема для уклонистов. Проведено 100 обысков в 10 областях – полиция видео

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 19:56
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Правоохранители заявили о раскрытии масштабной схемы для уклонения от воинской службы. Об этом сообщает Нацполиция.

Как отмечается, полицейские провели одновременно около 100 обысков на территории Киева, Киевской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

По данным следствия, должностные лица Белгород-Днестровского районного военкомата, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, наладили схему выдачи справок о признании человека непригодным к военной службе – за взятку размером до $10 000.

По данным полиции, уклонисты в течение 1-2 дней становились на учет в Белгород-Днестровском военкомате, проходили ВВК и по ее результатам были признаны непригодными к военной службе и сняты с военного учета по состоянию здоровья.

Правоохранители установили, что клиенты во время "прохождения" ВЛК даже не приезжали в Белгород-Днестровский, а в дальнейшем использовали полученные документы для выезда за границу.

По результатам обысков, в военкоматах 10 областей правоохранители обнаружили и изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

Для установления всех обстоятельств преступления и круга причастных лиц идет досудебное расследование по статьям о незаконной переправке лиц через госграницу, о подделке документов, сбыте или использовании поддельных документов.

  • 24 июля 2023 года в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.
  • В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.
  • 31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки были выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек. 

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Наталья Медведева
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