Правоохранители заявили о раскрытии масштабной схемы для уклонения от воинской службы. Об этом сообщает Нацполиция.

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Как отмечается, полицейские провели одновременно около 100 обысков на территории Киева, Киевской, Полтавской, Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей.

По данным следствия, должностные лица Белгород-Днестровского районного военкомата, действуя совместно с членами военно-врачебной комиссии, наладили схему выдачи справок о признании человека непригодным к военной службе – за взятку размером до $10 000.

По данным полиции, уклонисты в течение 1-2 дней становились на учет в Белгород-Днестровском военкомате, проходили ВВК и по ее результатам были признаны непригодными к военной службе и сняты с военного учета по состоянию здоровья.

Правоохранители установили, что клиенты во время "прохождения" ВЛК даже не приезжали в Белгород-Днестровский, а в дальнейшем использовали полученные документы для выезда за границу.

По результатам обысков, в военкоматах 10 областей правоохранители обнаружили и изъяли документацию и другие вещественные доказательства.

Для установления всех обстоятельств преступления и круга причастных лиц идет досудебное расследование по статьям о незаконной переправке лиц через госграницу, о подделке документов, сбыте или использовании поддельных документов.

24 июля 2023 года в Киеве задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, подозреваемого в незаконном обогащении на 188 млн грн.

В течение трех месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.

31 июля сообщалось, что по результатам проверок территориальных центров комплектования и соцподдержки были выявлены признаки незаконного обогащения 11 человек.

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