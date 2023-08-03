Співробітники Державного бюро розслідувань затримали чиновника Київської міської військової адміністрації, йому інкримінують організацію нелегального виїзду з України. Про це повідомляє ДБР.
Як зазначається, затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів КМВА.
За версією слідства, він нібито організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. У ДБР пишуть, що ціна послуги для однієї людини становила $10 000.
"За ці гроші клієнтам оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби", – йдеться у повідомленні.
ДБР стверджує, що під контролем правоохоронних органів було задокументовано декілька випадків видання фіктивних документів.
Повідомляється, що чиновника затримали під час передання документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він нібито отримав $30 000.
Правоохоронці повідомляють, що провели обшуки за місцем проживання посадової особи, у районному військкоматі та у КМВА.
"Вилучено понад $48 000 (з них $2000 вже ідентифіковані як кошти, отримані за "розв'язання питання") та 5000 євро", – йдеться у повідомленні.
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