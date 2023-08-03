Співробітники Державного бюро розслідувань затримали чиновника Київської міської військової адміністрації, йому інкримінують організацію нелегального виїзду з України. Про це повідомляє ДБР.

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Як зазначається, затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів КМВА.

За версією слідства, він нібито організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. У ДБР пишуть, що ціна послуги для однієї людини становила $10 000.

"За ці гроші клієнтам оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби", – йдеться у повідомленні.

ДБР стверджує, що під контролем правоохоронних органів було задокументовано декілька випадків видання фіктивних документів.

Повідомляється, що чиновника затримали під час передання документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він нібито отримав $30 000.

Правоохоронці повідомляють, що провели обшуки за місцем проживання посадової особи, у районному військкоматі та у КМВА.

"Вилучено понад $48 000 (з них $2000 вже ідентифіковані як кошти, отримані за "розв'язання питання") та 5000 євро", – йдеться у повідомленні.

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24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.

Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.

31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

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