RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Чиновнику КМВА інкримінують організацію нелегального виїзду з України – відео затримання видео

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 12:27
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали чиновника Київської міської військової адміністрації, йому інкримінують організацію нелегального виїзду з України. Про це повідомляє ДБР.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як зазначається, затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів КМВА.

За версією слідства, він нібито організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. У ДБР пишуть, що ціна послуги для однієї людини становила $10 000.

"За ці гроші клієнтам оформляли фіктивні документи про непридатність до військової служби", – йдеться у повідомленні.

ДБР стверджує, що під контролем правоохоронних органів було задокументовано декілька випадків видання фіктивних документів.

Повідомляється, що чиновника затримали під час передання документів, які надають право виїзду з України трьом особам, за які він нібито отримав $30 000.

Правоохоронці повідомляють, що провели обшуки за місцем проживання посадової особи, у районному військкоматі та у КМВА.

"Вилучено понад $48 000 (з них $2000 вже ідентифіковані як кошти, отримані за "розв'язання питання") та 5000 євро", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: МВС: Дніпропетровський військком придбав майна на $350 000 після вторгнення – відео, фото

  • 24 липня 2023 року у Києві затримали колишнього начальника Одеського обласного військкомату Євгена Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні на 188 млн грн.
  • Протягом трьох місяців НАЗК планує перевірити спосіб життя всіх військовослужбовців в Україні, а також їхніх родичів, водіїв та навіть коханок.
  • 31 липня повідомлялося, що за результатами перевірок територіальних центрів комплектування та соцпідтримки було виявлено ознаки незаконного збагачення 11 осіб.

Читайте також: Розкрито масштабну схему для ухилянтів. Проведено 100 обшуків у 10 областях – поліція

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ДБРвійськкоматКМВА
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 